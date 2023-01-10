Астролог объяснила, как определить для себя подходящий вид спорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расположение планеты Марс в натальной карте человека поможет понять, какие виды спорта подходят ему больше всего. Об этом Москве 24 рассказала астролог, астропсихолог Тиана Атлас.

Она объяснила, что в личном гороскопе в привычных знаках зодиака стоят разные небесные тела. Чтобы определить, как они располагаются в карте конкретного человека, достаточно знать дату и время его рождения. А построить такую карту можно на многих сайтах за пару минут.



Тиана Атлас астролог Даже если вы по гороскопу деликатные Весы или творческие Рыбы, планета силы и агрессии в другом знаке способна наделять вас иными качествами. И тогда спорт вас будет увлекать совершенно на первый взгляд неподходящий.

Обладателям Марса в Овне понравятся занятия, в которых есть дух конкуренции. Стимулом к физической активности станет желание быть сильнее, выше и быстрее всех, подчеркнула астролог. Благоприятно заниматься бегом, но преимущественно на короткие дистанции. Подойдут и занятия стрельбой в тире, экстремальные авто- или велогонки, картинг или конькобежный спорт.

Для человека с Марсом в Тельце уже не столь важно быть первым в любых состязаниях, считает эксперт. Его внутренняя мотивация – иметь красивое, сильное тело, которым можно гордиться. А основная задача – победить природные приступы лени и отправиться в спортзал.

Зато если такой человек решил привести себя в форму, он будет упорнее других добиваться своей цели, отметила астролог. Лучше всего ему подойдут силовые тренировки, тяжелая атлетика, а также танцы и гимнастика.







Тиана Атлас астролог, астропсихолог Марс в Близнецах наделяет своего обладателя подвижностью. Такой человек не любит сидеть на месте. Поэтому и спортивные кружки стоит подбирать такие, где будет много движения.

Это может быть большой или настольный теннис, сквош, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, объяснила она. Прекрасно подойдет легкая атлетика. Также удовольствие доставят прогулки на велосипеде.

По словам астролога, положение Марса в Раке делает человека очень выносливым, но внутренне ранимым. Для достижения хороших спортивных результатов он может всю жизнь оттачивать мастерство в одном направлении. Этот знак зодиака относится к водной стихии, поэтому считаются благоприятными занятия плаванием, водным поло, серфингом, греблей, дайвингом, а также зимними видами спорта.

“Марс во Льве подталкивает к публичности: мол, если и заниматься спортом, то об этом должны узнать все вокруг. Мотивацией будет признание и восхищение со стороны окружающих. Хороши любые единоборства, фигурное катание, большой теннис, горные лыжи, художественная гимнастика. Главное, чтобы костюмы были и присутствовала зрелищность”, – отметила астролог.

Для обладателя Марса в Деве мотивацией не забросить на полку купленный абонемент в фитнес-клуб будет его стоимость. Кроме того, по мнению эксперта, этим людям лучше всего подойдут статичные и интеллектуальные виды спорта, а также все, что связано с оздоровлением. Это могут быть шахматы, крикет, гольф, бильярд, йога, велосипед, гребля, фитнес и лечебная физкультура.

Весах желают заниматься спортом в эстетически красивом месте и в модном костюме. И лучше с единомышленниками, чем в одиночку, так как для них важен партнерский дух. Так что прекрасно подойдут парные танцы, фехтование, синхронное плавание, а также единоборства, в которых вместо нападения используются техники обороны.

Тиана Атлас астролог, астропсихолог Люди с Марсом вжелают заниматься спортом в эстетически красивом месте и в модном костюме. И лучше с единомышленниками, чем в одиночку, так как для них важен партнерский дух. Так что прекрасно подойдут парные танцы, фехтование, синхронное плавание, а также единоборства, в которых вместо нападения используются техники обороны.

Обладателям Марса в Скорпионе нужны всплески адреналина в крови. Такие люди обладают огромной внутренней силой, и эту энергию можно направлять на экстремальные виды спорта. По мнению астролога, им придутся по душе гонки на автомобильном треке. Также подойдет дайвинг и силовые виды спорта: борьба, бокс, различные боевые искусства, серфинг, хоккей. Все, где можно конкурировать и испытывать себя на прочность.

Для людей с Марсом в Стрельце важно не замыкаться в помещении, а выбирать спорт на открытом воздухе. Можно тренироваться на стадионе или искать возможность путешествовать, подчеркнула астролог. Им прекрасно подойдет туризм, спортивное ориентирование, альпинизм, биатлон, стрельба, волейбол или бадминтон.

Астролог также отметила, что таких людей будет мотивировать к занятиям престиж спортивной секции. Им понравится идея заняться гольфом, конным спортом, яхтингом или большим теннисом.

Марс в Козероге наделяет обладателя невероятной выносливостью и дает успехи в забегах и плавании на длинные дистанции, альпинизме, скалолазании, горнолыжном спорте и тяжелой атлетике. Астролог также посоветовала таким людям заняться закаливанием и статичными физическими нагрузками, например йогой или пилатесом.

Марс в Водолее невероятно компанейский. В тот или иной вид спорта такой человек может прийти по рекомендации друга. А если в спортивной секции он встретит единомышленников, это станет отличной мотивацией заниматься, отметила Атлас. Этим людям понравятся любые игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. А также все, что связано с прыжками, полетами и авиацией – парашюты, батуты, парапланы, серфинг и сноуборд.

По словам астролога, самый творческий Марс находится в знаке Рыбы. Такой человек не очень привязывается к спорту и выбирает спокойные занятия: йога, растяжки, пилатес. Также ему может понравиться синхронное плавание, танцы, альпинизм. Желаемой романтики добавит кайтинг и серфинг. Кроме того обладатель Марса в Рыбах очень любит животных, поэтому будет рад заняться конным спортом.

Ранее астролог Виктория Суворина объяснила, что помогает похудеть разным знакам зодиака. Например, Стрельцам она посоветовала реже есть в кафе и ресторанах. Они любят все красивое и не смогут противостоять соблазну попробовать большое количество мастерски оформленных поварами блюд. Им лучше готовить дома что-то простое, но полезное.

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