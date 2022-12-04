Фитнес-эксперт рассказал, как побороть стеснение во время занятий в зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как побороть стеснение при посещении спортивного зала и не привлекать к себе избыточное внимание других клиентов.



Я занимаюсь спортом уже тридцать лет. Никогда не тренировался, чтобы поддерживать форму, мне всегда нужно было пытаться ее совершенствовать. Даже после того, как я завершил соревновательную деятельность (а это произошло в 33 года, когда я стал мастером спорта по становой тяге), все равно продолжил заниматься так, чтобы добиваться определенного результата.

Почему? Так интереснее тренироваться, понятен результат, к которому стремишься. Само собой, и мотивация выше. Как известно, именно она краеугольный камень для большинства людей, которые хотят заняться собой. Однако есть те, кто даже при высокой мотивации не может решиться на поход в спортзал. Они четко понимают, почему готовы купить абонемент в фитнес-клуб или спортивную секцию, но единственное, что им мешает приступить к регулярным занятиям, – это стеснение.

Застенчивых людей очень много. Тех, кто не просто стесняется, а откровенно комплексует из-за своей фигуры и именно по этой причине не посещает зал, еще больше. Так как побороть это чувство, чтобы наконец-то приступить к тренировкам? Давайте разбираться.

В первую очередь застенчивым людям важно понять – фитнес-клуб изначально был создан для тех, кто хочет изменить фигуру. Это не только тренажерный зал с мускулистыми мужчинами или девушками, которые все время качают ягодицы. Фитнес – это большое количество направлений, в том числе для людей как с избытком веса, так и с его дефицитом. Более того, есть специально созданные направления для тех, у кого из-за лишнего веса есть ограничения по некоторым видам физической нагрузки.

Да, до сих пор есть стереотип, что, если в клуб приходит человек с избыточным или недостаточным весом, другие посетители будут показывать на него пальцем или тихонечко высмеивать между собой. На самом деле обсуждать могут абсолютно любого человека вне зависимости от его формы. Просто потому, что уровень культуры тех, кто позволяет себе сплетничать, сам по себе оставляет желать лучшего. Но то, что такие люди есть, не значит, что подобное происходит в любом спортивном зале.

Более того, если это не какой-то специализированный клуб, а обычный зал с большим количеством клиентов, львиная доля его посетителей – люди с лишним весом или те, кто пришел туда подкачаться. Чаще всего они занимаются с персональным тренером или ходят на групповые уроки. Это значит, что человек находится в комфортной атмосфере, где большинство людей делают то же самое, что и вы, – работают над собой, чтобы получить результат.



Если же по какой-то причине заниматься при большом количестве других посетителей все равно некомфортно, могу порекомендовать посещать клуб в часы, когда заполняемость залов минимальная. Как правило, это период с 12 до 17 часов. Правда, в это время в фитнес-клубах практически не бывает групповых уроков. Вам будет доступен тренажерный зал, кардиозона, возможно, зона растяжки или единоборств, а также бассейн, если он там есть.

Но бывают факторы, из-за которых человек может привлекать к себе избыточное внимание, сам того не осознавая. Например, из-за слишком шумного поведения: громкими разговорами либо избыточными эмоциями во время выполнения упражнений. Причем сами клиенты могут не понимать, что ведут себя слишком экстравагантно.

Не стоит забывать и про посетителей, которые используют на тренировках парфюм или согревающие мази с интенсивным запахом. Рядом с такими клиентами дышать становится практически невозможно, и этот фактор точно будет сказываться на эффективности упражнений. Плюс, если у другого человека есть непереносимость таких запахов, у него могут проявиться аллергические реакции.

Во многих фитнес-клубах прописаны правила посещения. Там есть пункты, в которых говорится, что ни один клиент не должен создавать дискомфортные условия для других. Поэтому, если рядом с вами тренируется человек, с которым это становится проблематично, обратитесь к менеджеру клуба. Он должен поговорить с этим посетителем, чтобы решить данный вопрос. В этом нет ничего плохого.

Помните: тренировки должны приносить удовольствие, тем более если вы стесняетесь ходить в зал. Поэтому сделайте так, чтобы вам и окружающим было комфортно. Тогда и про стеснение вы не вспомните, и результата достигните быстрее.

