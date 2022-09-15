Терапевт предупредила об опасных симптомах во время тренировок

После физических упражнений тело приходит в тонус, мы чувствуем прилив сил и энергии. Но иногда тренировки становятся причиной неприятных ощущений. Рассказываем, при каких симтомах стоит насторожиться и обратиться к врачу.

Затаившаяся болезнь

Часто человек даже не подозревает, что у него есть заболевание сердца, сосудов и других внутренних органов. Однако недуг может проявить себя при физических нагрузках, рассказала Москве 24 терапевт Ирина Ескова.

Во время спортивных тренировок увеличивается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, возможно появление колющей боли в грудной клетке и под ребрами, а также головокружения.

Такие симптомы могут быть обусловлены самыми разными заболеваниями. В первую очередь сердечно-сосудистыми: гипертонией, пороками сердца и поражениями сердечной мышцы. Однако если человек закончил заниматься и его состояние нормализовалось в течение 5–15 минут, волноваться не стоит, отметила врач.





Ирина Ескова терапевт Плохо, когда неприятные ощущения после завершения тренировки сохраняются надолго. В этом случае физические нагрузки стоит на время отменить и пройти медицинское обследование, чтобы исключить наличие заболеваний.

Продолжать тренировки опасно, когда частота сердечных сокращений больше 100 или меньше 50 ударов в минуту либо у человека появились перебои в работе сердца. Кроме того, не стоит заниматься, если артериальное давление держится на уровне выше 150 на 100 или ниже 90 на 50 миллиметров ртутного столба.

Гид по ощущениям

У кого-то во время спортивных нагрузок появляется одышка и чувство распирания в груди. Если такие ощущения быстро проходят и человек не может определенно сказать, в чем проблема, то все нормально. Но если затрудняется какая-то определенная фаза дыхательных движений – симптом серьезный.

"Когда тяжело сделать вдох – это может быть связано с сердцем. При легочных нарушениях трудности возникают с выдохом. Если же, кроме одышки, у человека набухают шейные вены, синеют губы, начинается кашель и свист в груди, следует срочно вызывать скорую помощь", – предупредила врач.

Особое внимание во время физических нагрузок надо обращать на характер неприятных ощущений в области грудной клетки.





Ирина Ескова терапевт Насторожить должна приступообразная жгучая или давящая боль, которая отдает под лопатку, в плечо, левую руку или нижнюю челюсть и сопровождается чувством страха. Скорее всего, так проявляет себя стенокардия – предвестница инфаркта миокарда. Поэтому при таких симптомах обязательно надо показаться кардиологу.

Не стоит недооценивать и чувство тошноты. Если оно возникает во время интенсивных нагрузок, причиной могут быть заболевания, связанные с пищеварительной или нервной системой, проблемы с сосудами или повышенное артериальное давление.

"Головокружение чаще всего случается у девушек, которые ради похудения приходят на тренировку голодными. Делать этого категорически нельзя. Из-за выраженной гипогликемии в результате голодания можно упасть в обморок", – подчеркнула врач.

Но если человек тренируется не на голодный желудок, а головокружения регулярно появляются, обязательно надо пройти медицинское обследование. Причиной этого может быть снижение или повышение артериального давления, анемия, диабет, заболевания позвоночника или головного мозга.

Кроме этого, врач отметила, что иногда после тренировок закладывает уши. Если это происходит регулярно, также есть смысл проконсультироваться со специалистом. Причиной навязчивого ощущения может оказаться не только воспаление уха, но и гипертония, проблемы с позвоночником, головным мозгом или сосудами.

Разумный подход

Чтобы физические нагрузки приносили только пользу, всегда надо прислушиваться к своим ощущениям, посоветовала Ескова. Если стало плохо во время тренировки, лучше сразу прекратить занятие, а не пытаться перетерпеть.

Не стоит приходить в зал уставшими, в этом случае разумнее просто прогуляться на свежем воздухе. Также важно соблюдать правила здорового питания и не забывать пить воду во время занятий спортом.

"Физическая активность должна быть в любом возрасте, но подбирать нагрузки надо индивидуально, учитывая свои возможности и наличие тех или иных заболеваний", – напомнила терапевт.





Ирина Ескова терапевт Приступать к активным физическим нагрузкам без предварительного осмотра врача в ряде случаев опасно. Например, при врожденных или приобретенных пороках развития, аутоиммунных заболеваниях, острых, неотложных состояниях, инфекциях и даже при обычной простуде.

Тренируясь во время болезни, человек рискует ее продлить, потому что таким образом он тратит силы, необходимые организму для восстановления.

Людям, которые давно не ходили в фитнес-зал, но решили вернуться к занятиям, врач посоветовала сначала обследоваться: сдать анализы крови, мочи, сделать ЭКГ и флюорографию. Если все в норме, то можно тренироваться. Но нагрузку лучше наращивать постепенно. Начинать стоит с ходьбы, плавания, велосипедных прогулок, пилатеса и йоги.