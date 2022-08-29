Эксперт рассказала, из-за каких проблем со здоровьем начинает выпирать живот

Обычно выпирающий живот считают уделом тех, кто много ест и мало качает пресс. Но это не всегда так. Даже у худого и подтянутого человека может появиться такая проблема. Рассказываем, когда из-за большого живота надо идти к врачу, а не в фитнес-зал.

Опухоль и слабые мышцы

Выпуклый живот может появиться по самым разным причинам, иногда опасным для здоровья, рассказала Москве 24 врач-терапевт Елена Кудряшова.

"Дело может быть в образовании доброкачественной или злокачественной опухоли органов малого таза или брюшной полости. Это достаточно редкая причина. Но все же, если живот ни с того ни с сего вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ", – посоветовала врач.

Еще подобная проблема появляется в результате опущения внутренних органов, в частности малого таза. Спровоцировать такое состояние может травма копчика, поднятие тяжестей, беременность и рождение ребенка.





Елена Кудряшова врач-терапевт Опущение внутренних органов достаточно часто сопровождается учащенным мочеиспусканием. Поэтому, если такой симптом появился без каких-то инфекционных причин, это повод пойти к гинекологу или урологу.

Качать пресс при опущении органов бывает не только бесполезно, но и опасно. Внутрибрюшное давление может повыситься и усугубить состояние. На первых стадиях заболевания возможна коррекция специальными физическими упражнениями. Но если ситуация запущенная, скорее всего, понадобится оперативное лечение.

Также причиной выпирающего живота бывает слабость мышц тазового дна и брюшной стенки. Причем этот фактор может идти в связке с опущением внутренних органов. Состояние часто появляется у женщин после родов. Дело в том, что ребенок во время беременности давит на мышцы, они расслабляются и теряют тонус. Восстановить их помогает специальный комплекс упражнений.

Диастаз и гиперлордоз

Некрасивая форма живота может быть результатом появившегося диастаза. Дело в том, что брюшные мышцы соединены между собой прочной сухожильной мембраной. Если она истончается, то перестает удерживать мускулы в правильном положении. Поэтому мышцы начинают расходиться в стороны, объяснила терапевт.

Чаще всего проблема возникает у женщин после беременности и родов. Но может появиться и у мужчин, например, после резкого набора веса или похудения, а также из-за чрезмерного увлечения силовыми нагрузками.





Елена Кудряшова врач-терапевт В запущенных случаях, при диастазе третьей-четвертой степени, вероятно образование грыжи передней брюшной стенки. Соединительная ткань становится настолько тонкой и слабой, что органы брюшной полости выпячиваются через нее.

Такую проблему часто приходится решать уже с помощью оперативного вмешательства.

Еще одной причиной выпирающего живота может быть нарушение осанки, называемое гиперлордозом. В этом случае происходит изменение формы позвоночника, из-за чего внутренние органы сдвигаются ближе к брюшной стенке и начинают выпирать.

Причины развития гиперлордоза бывают самые разные. Причем проблема возникает не только у взрослых, но и у детей. Поэтому очень важно с раннего возраста следить за осанкой, вовремя ее корректировать у специалистов.

Диабет и поликистоз

Отложение жира в области живота могут спровоцировать эндокринные заболевания, например сахарный диабет. В этом случае у человека нарушается углеводный обмен. Это еще один повод, незамедлительно обратиться к эндокринологу и сдать необходимые анализы, если живот начал неожиданно выпирать.





Елена Кудряшова врач-терапевт У женщин провоцирующим фактором также может стать поликистоз яичников. Еще проблема часто появляется в период климакса, когда снижается выработка половых гормонов – прогестерона и эстрогена.

Кроме этого, выпуклый живот может появиться из-за сбоев в работе пищеварительной системы организма. Повышенное газообразование и запоры приводят к тому, что брюшная полость надувается как шарик. С утра живот еще может быть в нормальном состоянии, но после приемов пищи начинает выпирать. Эту проблему тоже не решить изнурительными тренировками в фитнес-зале. Необходимо лечение под руководством гастроэнтеролога.