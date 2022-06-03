Гастроэнтеролог назвала привычки, которые провоцируют метеоризм

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Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала Москве 24, что усиленное газообразование часто начинается, когда в один прием пищи человек употребляет не сочетающиеся друг с другом продукты. Например, ест мясо и птицу с картошкой, тыквой, морковью, свеклой, белым рисом, макаронами и вермишелью.
"Крахмал тормозит переваривание животного белка. Поэтому популярные у нас картошка с котлетой, ежики и макароны по-флотски – очень "тяжелая" пища даже для, условно говоря, здорового человека", – отметила врач.
По ее словам, если в первой половине дня в меню были подобные блюда, к вечеру человек, скорее всего, будет испытывать дискомфорт из-за начавшегося метеоризма.
Чтобы чувствовать после еды легкость, необходимо мясо или птицу употреблять с зеленью или некрахмалистыми овощами. Среди них – различные виды капусты, болгарский перец, репчатый и зеленый лук, огурцы и так далее.
"Хорошо усваиваются блюда, в которых мясо сочетается с крупами: гречкой, бурым рисом, киноа и так далее. Подойдут и макаронные изделия, но при условии, что они будут из цельного зерна", – добавила диетолог.
В эти блюда можно добавить растительные жиры: орехи, семечки, кэроб (плоды рожкового дерева), оливковое масло, масло из виноградных косточек.
Гастроэнтеролог также напомнила, что употреблять пищу надо таким образом, чтобы в результате осталось легкое чувство голода. Ведь переедание – еще один фактор, способный провоцировать вздутие живота. При этом некоторыми продуктами не стоит увлекаться еще и потому, что они сами по себе способны вызывать газообразование. Среди них – редька, редис и капуста.
Кроме этого, увеличение газов в кишечнике может быть связано с повышенным заглатыванием воздуха во время еды. Поэтому есть лучше не торопясь и молча.
Если человек соблюдает все правила, помогающие снизить газообразование, но проблема не уходит, следует обратиться к специалисту. Причиной метеоризма в этом случае могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта.
"Возможно, есть какие-то ферментные нарушения из-за того, что неправильно работает печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа. На фоне этого произошло нарушение микрофлоры в кишечнике", – уточнила Прудникова.
В процессе лечения ферментные нарушения исправят, микрофлора восстановится, и метеоризм со всеми его симптомами перестанет беспокоить.
Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что при длительной боли в животе, тошноте и горечи во рту необходимо срочно обращаться к врачу. По его словам, самое опасное, что может быть, – это кровотечение из желудочно-кишечного тракта.
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