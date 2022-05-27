Врач предупредила о смертельной опасности развесных солений

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление развесных солений может привести к отравлению и даже смерти.

По словам специалиста, основная опасность состоит в том, что потребитель не знает, в каких условиях производят и как хранят такую продукцию.

"Эти бочки с соленьями могут храниться в тепле, они, соответственно, могут закисать, невзирая на то что туда добавляют уксус. Образуется плесень, ее удаляют, соленья снова промывают, закладывают по новой в новый рассол", – рассказывает эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Споры этой плесени – это грибок, который все равно проникает в сам продукт, и дальше он может негативно воздействовать на печень, которая, естественно, пытается его вывести, на почки, отравляя весь организм.

Особенно опасно отравление для людей с хроническими заболеваниями, отмечает диетолог. У них оно может закончиться летальным исходом.

"Скажем, человек с аритмией. У него и так все время фибрилляции (нерегулярное сокращение мышечных волокон. – Прим. ред.), а тут ушли электролиты вместе с жидкостью из-за отравления, он их тут же не восполнил и все: сердце может просто остановиться. И инфаркты, и инсульты могут от этого быть, и летальный исход", – предупреждает специалист.

По словам Соломатиной, лучше покупать соленья в крупных торговых точках, где осуществляется проверка продукции и производители несут ответственность за некачественный товар.

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