Диетолог рассказала, какие консервы нельзя есть каждый день

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Диетолог, терапевт Елена Будкевич в беседе с Москвой 24 рассказала, что рыбные и мясные консервы, а также консервированные овощи и фрукты не подходят для ежедневного питания.

По словам эксперта, такие продукты лучше употреблять не чаще раза в неделю. В них содержится мало витаминов, зато присутствуют консерванты и соль, уточняет врач. Не несут опасности для здоровья такие методы консервирования, как квашение, сушка, замораживание, пастеризация и стерилизация.





Елена Будкевич диетолог, терапевт Малышам в возрасте до 3 лет не рекомендуется употреблять баночные консервы, кроме тех, что предназначены для детского питания. Консервы также нежелательны при гипертонической болезни, почечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остеопорозе, беременности и лактации.

Врач отмечает, что тушенку следует покупать в стеклянной таре. В составе продукта не должно быть крахмала и растительного белка. Если банка вздута или на ней имеются какие-то повреждения, необходимо выбросить продукт, чтобы избежать ботулизма.

"Рыбные консервы являются источником белка, витаминов А, Е, D и группы В, фосфора, магния, кальция, калия, селена, цинка, хрома, йода, омега-3 жирных кислот. Выбирать лучше натуральные в собственном соку. После вскрытия банки рыбу надо переложить в стеклянную емкость, хранить в холодильнике и употребить в течение суток", – продолжает диетолог.

Эксперт отметила, что рыбные пресервы сохраняют больше микроэлементов, но имеют короткий срок годности. Их держат в холодильнике в специальной упаковке, чаще в пластиковой, так как маринады ведут себя довольно агрессивно по отношению к металлу.





Елена Будкевич диетолог, терапевт Пресервы содержат много соли и консервантов, а при нарушении условий хранения они становятся просто опасными.

Врач рекомендует сократить употребление овощных консервов, потому что большая часть витаминов при их изготовлении теряется. Однако при необходимости они могут являться источником клетчатки. Некоторые полезные продукты, например морскую капусту, проще употреблять в консервированном виде, добавила специалист.

Ранее диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина посоветовала тщательно мыть продукты и посуду при домашней консервации. По словам врача, явными признаками ботулизма считается вздутая крышка и образование пузырьков. Такие банки следует сразу же выкидывать. Также важно соблюдать сроки годности продуктов, заготовленных с помощью методов соления, квашения или мочения.

Самым правильным способом заготовки эксперт считает заморозку: в овощах и фруктах сохраняется гораздо больше витаминов и микроэлементов, чем в законсервированных. Делать варенья и компоты специалист не советует: в таких заготовках много сахара, они не принесут пользы.

