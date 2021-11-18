Диетолог рассказала, как перестать толстеть на удаленке

Риск набрать вес дома, на удаленной работе, достаточно велик. Люди утрачивают контроль за количеством пищи и попадают в ловушку частых перекусов. Мы выяснили, как избавиться от привычки постоянно бегать к холодильнику и научиться планировать режим питания.



Свобода действий

Специалисты полагают, что причины переедания на удаленке – в отсутствии самодисциплины. Чтобы перестать думать о еде 24 часа в сутки, свое питание надо планировать заранее.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова советует прежде всего по специальным формулам рассчитать необходимое количество калорий, чтобы поддерживать нужный вес или снизить его, если есть необходимость.





Ольга Лушникова врач-диетолог Можно начать вести дневник питания, записывая все, что вы съели в течение дня. Это дисциплинирует. Заносите данные в блокнот или используйте специальные приложения, которые считают калорийность и определяют качественный состав рациона, включая белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатку.

По словам эксперта, три полноценных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и один-два качественных перекуса дают ощущение сытости на протяжении всего дня.



Список под рукой

Эксперт рекомендует примерно спланировать временные промежутки между приемами пищи, составив режим питания. Например: завтрак – в 08.00, перекус – в 11.00, обед – в 15.00, ужин – в 19.00. В перерывах стоит избегать дополнительных походов к холодильнику, а также пить воду, чай или кофе без сахара.

На завтрак должно приходиться около 30% от общей суточной калорийности, на перекус – 15%, на обед – 35%, на ужин – 20%. Таким образом, на завтрак и обед приходятся самые плотные приемы пищи, а ужин получается максимально легким. Стоит заранее продумать полноценное меню на неделю, используя специальные приложения.

"Попробуйте составлять списки продуктов и регулярно пополнять домашние запасы. В магазин надо ходить сытыми и покупать продукты по списку, чтобы не прихватить лишнего", – разъясняет врач.

Чтобы не проводить много времени на кухне, эксперт советует иметь дома продукты, из которых можно приготовить на скорую руку салат или "правильные" бутерброды.





Ольга Лушникова врач-диетолог Не нужно есть на рабочем месте. За монитором люди поглощают еду в огромных количествах, не понимая, когда наступает сытость. Делайте перерыв, превращая каждый прием пищи в некий ритуал. Попробуйте медитировать во время еды.

Эксперты советуют есть не спеша, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Матрица рациона

По мнению врача-диетолога, завтрак должен складываться из белка (яйца, птицы, мяса, рыбы), сложных углеводов (любых цельных злаков, круп, цельнозернового хлеба), правильных жиров (авокадо, семян, орехов, нерафинированного растительного масла), свежих овощей и зелени, фруктов, ягод и сухофруктов. В обед следует сочетать белок, сложные углеводы, овощи, зелень, фрукты, ягоды и сухофрукты.



На ужин надо есть белок (предпочтительно рыбу или морепродукты), а также некрахмалистые овощи (свежие или приготовленные) и зелень, заправленные любым нерафинированным растительным маслом. На перекус, по мнению Ольги Лушниковой, лучше предпочесть на выбор орехи, овощи, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, овощные смузи или авокадо.

Терапевт-диетолог предлагает несколько вариантов полезного перекуса. Например, хорошо сочетать гречневый хлебец, салатный лист и запеченную индейку. Можно также взять цельнозерновой хлеб с тонким слоем сливочного масла, кусочек твердого сыра и свежий огурец. Хорошо насыщают горсть орехов, ягоды, рисовый хлебец, салатный лист и слабосоленая форель.

Прекрасный вариант – половина авокадо, яйцо всмятку и хлебец. Возьмите также 150 граммов брокколи на пару с семенами и оливковым маслом. Пригодятся рисовый хлебец, творожный сыр, отварная охлажденная свекла тонкими ломтиками. Для гурманов подойдут семена чиа с кокосовым молоком и ягодами.

По словам эксперта, очень важно не забывать про физическую нагрузку – 30–40 минут прогулки быстрым шагом в день вполне достаточно для поддержания формы. Нельзя забывать и про полноценный сон – ложиться спать лучше не позднее 23 часов.

