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Диетолог рассказала, как перестать толстеть на удаленке

Рабочий полдник: как сохранить фигуру на удаленке
общество еда

Риск набрать вес дома, на удаленной работе, достаточно велик. Люди утрачивают контроль за количеством пищи и попадают в ловушку частых перекусов. Мы выяснили, как избавиться от привычки постоянно бегать к холодильнику и научиться планировать режим питания.

Фото: depositphotos/motortion

Свобода действий

Специалисты полагают, что причины переедания на удаленке – в отсутствии самодисциплины. Чтобы перестать думать о еде 24 часа в сутки, свое питание надо планировать заранее.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова советует прежде всего по специальным формулам рассчитать необходимое количество калорий, чтобы поддерживать нужный вес или снизить его, если есть необходимость.

Можно начать вести дневник питания, записывая все, что вы съели в течение дня. Это дисциплинирует. Заносите данные в блокнот или используйте специальные приложения, которые считают калорийность и определяют качественный состав рациона, включая белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатку.
Ольга Лушникова
врач-диетолог

По словам эксперта, три полноценных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и один-два качественных перекуса дают ощущение сытости на протяжении всего дня.

Фото: depositphotos/stokkete

Список под рукой

Эксперт рекомендует примерно спланировать временные промежутки между приемами пищи, составив режим питания. Например: завтрак – в 08.00, перекус – в 11.00, обед – в 15.00, ужин – в 19.00. В перерывах стоит избегать дополнительных походов к холодильнику, а также пить воду, чай или кофе без сахара.

На завтрак должно приходиться около 30% от общей суточной калорийности, на перекус – 15%, на обед – 35%, на ужин – 20%. Таким образом, на завтрак и обед приходятся самые плотные приемы пищи, а ужин получается максимально легким. Стоит заранее продумать полноценное меню на неделю, используя специальные приложения.

"Попробуйте составлять списки продуктов и регулярно пополнять домашние запасы. В магазин надо ходить сытыми и покупать продукты по списку, чтобы не прихватить лишнего", – разъясняет врач.

Чтобы не проводить много времени на кухне, эксперт советует иметь дома продукты, из которых можно приготовить на скорую руку салат или "правильные" бутерброды.

Не нужно есть на рабочем месте. За монитором люди поглощают еду в огромных количествах, не понимая, когда наступает сытость. Делайте перерыв, превращая каждый прием пищи в некий ритуал. Попробуйте медитировать во время еды.
Ольга Лушникова
врач-диетолог

Эксперты советуют есть не спеша, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Матрица рациона

По мнению врача-диетолога, завтрак должен складываться из белка (яйца, птицы, мяса, рыбы), сложных углеводов (любых цельных злаков, круп, цельнозернового хлеба), правильных жиров (авокадо, семян, орехов, нерафинированного растительного масла), свежих овощей и зелени, фруктов, ягод и сухофруктов. В обед следует сочетать белок, сложные углеводы, овощи, зелень, фрукты, ягоды и сухофрукты.

Фото: depositphotos/Subbotina

На ужин надо есть белок (предпочтительно рыбу или морепродукты), а также некрахмалистые овощи (свежие или приготовленные) и зелень, заправленные любым нерафинированным растительным маслом. На перекус, по мнению Ольги Лушниковой, лучше предпочесть на выбор орехи, овощи, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, овощные смузи или авокадо.

Терапевт-диетолог предлагает несколько вариантов полезного перекуса. Например, хорошо сочетать гречневый хлебец, салатный лист и запеченную индейку. Можно также взять цельнозерновой хлеб с тонким слоем сливочного масла, кусочек твердого сыра и свежий огурец. Хорошо насыщают горсть орехов, ягоды, рисовый хлебец, салатный лист и слабосоленая форель.

Прекрасный вариант – половина авокадо, яйцо всмятку и хлебец. Возьмите также 150 граммов брокколи на пару с семенами и оливковым маслом. Пригодятся рисовый хлебец, творожный сыр, отварная охлажденная свекла тонкими ломтиками. Для гурманов подойдут семена чиа с кокосовым молоком и ягодами.

По словам эксперта, очень важно не забывать про физическую нагрузку – 30–40 минут прогулки быстрым шагом в день вполне достаточно для поддержания формы. Нельзя забывать и про полноценный сон – ложиться спать лучше не позднее 23 часов.

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