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Врач рассказала, какие опасные яды содержат домашние соленья и компоты

Компот не льется в рот: чем опасны домашние заготовки
общество еда

Бум домашней консервации пришелся на вторую половину прошлого века. В нынешнем столетии хозяйки тоже не отказываются от заготовок. Мы выясняли, какие меры предосторожности нужно соблюдать тем, кто предпочитает самостоятельно перерабатывать дары природы.

Фото: depositphotos/Kruchenkova

Ботулизм не пройдет

Страшный сон домашних хозяек – ботулизм – считается главной опасностью самодельных закруток.

Ярко выраженные признаки ботулизма в консервах отсутствуют, что и считается очень опасным фактором. Бактерия никак не проявляется: ни внешне, ни запахом, ни по вкусу. Точно определить наличие токсина помогут лишь лабораторные исследования.
Ольга Алемайкина
диетолог, нутрициолог

Все же, по словам врача, можно распознать ботулизм и в домашних условиях. Явные его признаки – вздутая крышка и образование пузырьков в продукте. Такие банки следует сразу же выкидывать.

Чтобы обезопасить себя, диетолог советует качественно мыть продукты и всю посуду при консервации. Готовить надо строго по рецепту, используя указанное количество соли и кислот. Эксперт рекомендует проводить тщательную термическую обработку продуктов. Перед консервацией их обязательно прокипятить 20 минут. Ни в коем случае нельзя брать для заготовок залежавшиеся, заплесневевшие или испорченные продукты.

Рыбу и мясо, по мнению эксперта, нужно консервировать только с помощью специального прибора – автоклава. Лучше не заниматься заготовкой грибов и мяса в домашних условиях, потому что стерилизовать их самостоятельно довольно сложно, считает врач.

"В заготовки добавляйте уксус, который нейтрализует токсин. Банки перед закруткой обязательно кипятить не менее 30 минут", – разъясняет эксперт.

Хранить домашние заготовки следует в темном месте, при температуре от 4 до 15 градусов. Перед употреблением консервированные продукты можно даже прокипятить.

Фото: depositphotos/Subbotina

Дайте срок

По словам диетолога, важно соблюдать сроки годности продуктов, заготовленных с помощью методов соления, квашения или мочения.

Если заготовки хранятся в температурном диапазоне между нулем и 4 градусами тепла, то срок их годности составляет десять месяцев. Хранить домашние консервы при 10 градусах можно не больше трех месяцев.
Ольга Алемайкина
диетолог, нутрициолог

Дольше всего хранятся такие закрутки, как лечо и кабачковая икра, – максимум 18 месяцев. Уксус и лимонная кислота позволяют сберечь их свежесть дольше остальных. Если хозяйка сэкономила на этих ингредиентах, то заготовку надо съесть в течение года.

Эксперт советует соблюдать особую осторожность с грибами и не хранить их больше десяти месяцев. Мясные заготовки лучше употребить в пищу в течение полугода, а максимальный срок их хранения – 12 месяцев. Врач подчеркивает, что термическая обработка мяса для тушенки должна осуществляться не менее 120 минут.

Фото: depositphotos/Zhyk1988

Солить или мариновать?

Самой популярной домашней заготовкой остается закрутка огурцов. В последнее время этот продукт часто критикуют, ссылаясь на то, что в нем нет пользы.

"Соленые огурцы полезны, если закрыты по всем правилам. В них есть витамины В1, В2, В5, В6, Е, РР, провитамин А, а также минеральные вещества: кальций, калий, фосфор, магний, железо и цинк", – перечисляет Ольга Алемайкина .

Эксперт отмечает, что в процессе брожения в огурцах вырабатывается молочная кислота, которая содействует росту полезных бактерий в организме.

Маринованные огурцы не менее полезны для здоровья. Они улучшают аппетит и работу кишечника. При мариновании содержание соли в маринаде меньше, чем в рассоле.
Ольга Алемайкина
диетолог, нутрициолог

Нутрициолог рекомендует избегать соленых продуктов при сердечно-сосудистой недостаточности и гипертонической болезни, а также при заболевании почек.

Фото: depositphotos/viktoriagam

Долой железные крышки

В последнее время банки закрывают новыми способами, отказываясь от допотопных железных крышек.

"Самым главным изобретением последних десятилетий можно считать завинчивающуюся на пол-оборота крышку. Появились также и вакуумные, воздух из-под которых откачивают специальным насосом – при таком методе заготовки хранятся дольше", – отмечает Ольга Алемайкина.

Самым правильным способом заготовки эксперт считает заморозку: в овощах и фруктах сохраняется гораздо больше витаминов и микроэлементов, чем в законсервированных.

Делать варенья и компоты я не советую. В таких заготовках много сахара, они не принесут пользы.
Ольга Алемайкина
диетолог, нутрициолог

По мнению нутрициолога, следует опасаться компотов и варенья из плодов косточковых культур. Такие сладости нельзя есть детям до 12 лет и людям, имеющим первые признаки инсулинорезистентности.

"В ядрах почти всех косточковых (в том числе вишни и персика) содержится вещество амигдалин. Попадая в наш организм, оно превращается в синильную кислоту – один из самых опасных ядов", – продолжает нутрициолог.

По словам Ольги Алемайкиной, свежие и недавно законсервированные ягоды с косточками содержат небольшое количество амигдалина, но чем дольше варенье хранится, тем больше в нем опасного вещества. Поэтому такие заготовки можно хранить не более года.

Нутрициолог настаивает на том, что заплесневелое варенье не годится в пищу ни при каких обстоятельствах, даже если плесень аккуратно убрать, а продукт прокипятить.

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