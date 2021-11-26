Врач рассказала, какие опасные яды содержат домашние соленья и компоты

Бум домашней консервации пришелся на вторую половину прошлого века. В нынешнем столетии хозяйки тоже не отказываются от заготовок. Мы выясняли, какие меры предосторожности нужно соблюдать тем, кто предпочитает самостоятельно перерабатывать дары природы.



Ботулизм не пройдет

Страшный сон домашних хозяек – ботулизм – считается главной опасностью самодельных закруток.





Ольга Алемайкина диетолог, нутрициолог Ярко выраженные признаки ботулизма в консервах отсутствуют, что и считается очень опасным фактором. Бактерия никак не проявляется: ни внешне, ни запахом, ни по вкусу. Точно определить наличие токсина помогут лишь лабораторные исследования.

Все же, по словам врача, можно распознать ботулизм и в домашних условиях. Явные его признаки – вздутая крышка и образование пузырьков в продукте. Такие банки следует сразу же выкидывать.

Чтобы обезопасить себя, диетолог советует качественно мыть продукты и всю посуду при консервации. Готовить надо строго по рецепту, используя указанное количество соли и кислот. Эксперт рекомендует проводить тщательную термическую обработку продуктов. Перед консервацией их обязательно прокипятить 20 минут. Ни в коем случае нельзя брать для заготовок залежавшиеся, заплесневевшие или испорченные продукты.

Рыбу и мясо, по мнению эксперта, нужно консервировать только с помощью специального прибора – автоклава. Лучше не заниматься заготовкой грибов и мяса в домашних условиях, потому что стерилизовать их самостоятельно довольно сложно, считает врач.

"В заготовки добавляйте уксус, который нейтрализует токсин. Банки перед закруткой обязательно кипятить не менее 30 минут", – разъясняет эксперт.

Хранить домашние заготовки следует в темном месте, при температуре от 4 до 15 градусов. Перед употреблением консервированные продукты можно даже прокипятить.



Дайте срок

По словам диетолога, важно соблюдать сроки годности продуктов, заготовленных с помощью методов соления, квашения или мочения.





Ольга Алемайкина диетолог, нутрициолог Если заготовки хранятся в температурном диапазоне между нулем и 4 градусами тепла, то срок их годности составляет десять месяцев. Хранить домашние консервы при 10 градусах можно не больше трех месяцев.

Дольше всего хранятся такие закрутки, как лечо и кабачковая икра, – максимум 18 месяцев. Уксус и лимонная кислота позволяют сберечь их свежесть дольше остальных. Если хозяйка сэкономила на этих ингредиентах, то заготовку надо съесть в течение года.

Эксперт советует соблюдать особую осторожность с грибами и не хранить их больше десяти месяцев. Мясные заготовки лучше употребить в пищу в течение полугода, а максимальный срок их хранения – 12 месяцев. Врач подчеркивает, что термическая обработка мяса для тушенки должна осуществляться не менее 120 минут.



Солить или мариновать?

Самой популярной домашней заготовкой остается закрутка огурцов. В последнее время этот продукт часто критикуют, ссылаясь на то, что в нем нет пользы.

"Соленые огурцы полезны, если закрыты по всем правилам. В них есть витамины В1, В2, В5, В6, Е, РР, провитамин А, а также минеральные вещества: кальций, калий, фосфор, магний, железо и цинк", – перечисляет Ольга Алемайкина .

Эксперт отмечает, что в процессе брожения в огурцах вырабатывается молочная кислота, которая содействует росту полезных бактерий в организме.





Ольга Алемайкина диетолог, нутрициолог Маринованные огурцы не менее полезны для здоровья. Они улучшают аппетит и работу кишечника. При мариновании содержание соли в маринаде меньше, чем в рассоле.

Нутрициолог рекомендует избегать соленых продуктов при сердечно-сосудистой недостаточности и гипертонической болезни, а также при заболевании почек.



Долой железные крышки

В последнее время банки закрывают новыми способами, отказываясь от допотопных железных крышек.

"Самым главным изобретением последних десятилетий можно считать завинчивающуюся на пол-оборота крышку. Появились также и вакуумные, воздух из-под которых откачивают специальным насосом – при таком методе заготовки хранятся дольше", – отмечает Ольга Алемайкина.

Самым правильным способом заготовки эксперт считает заморозку: в овощах и фруктах сохраняется гораздо больше витаминов и микроэлементов, чем в законсервированных.





Ольга Алемайкина диетолог, нутрициолог Делать варенья и компоты я не советую. В таких заготовках много сахара, они не принесут пользы.

По мнению нутрициолога, следует опасаться компотов и варенья из плодов косточковых культур. Такие сладости нельзя есть детям до 12 лет и людям, имеющим первые признаки инсулинорезистентности.

"В ядрах почти всех косточковых (в том числе вишни и персика) содержится вещество амигдалин. Попадая в наш организм, оно превращается в синильную кислоту – один из самых опасных ядов", – продолжает нутрициолог.

По словам Ольги Алемайкиной, свежие и недавно законсервированные ягоды с косточками содержат небольшое количество амигдалина, но чем дольше варенье хранится, тем больше в нем опасного вещества. Поэтому такие заготовки можно хранить не более года.

Нутрициолог настаивает на том, что заплесневелое варенье не годится в пищу ни при каких обстоятельствах, даже если плесень аккуратно убрать, а продукт прокипятить.

