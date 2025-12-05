Облачная погода и до 2 градусов ожидаются в Москве 5 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода ожидается в столице в пятницу, 5 декабря. По области местами пройдут небольшие осадки, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью в столице может похолодать до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Существенных изменений в погоде в Москве в ближайшее время не ожидается. Температура продолжит колебаться около 0 градусов. На регион влияет мощный антициклон, обеспечивающий высокое атмосферное давление.

Облачность над Москвой и Московской областью может сохраниться до воскресенья, 7 декабря. При этом в пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, в столице возможны небольшие осадки.