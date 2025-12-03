Нулевая температура сохранится в столице в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Существенных изменений в погоде в Москве в ближайшее время не ожидается. Температура продолжит колебаться около 0 градусов, сообщила в беседе с RT ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По ее словам, на регион влияет мощный антициклон, обеспечивающий высокое атмосферное давление. В связи с этим небо будет оставаться преимущественно облачным, а осадки – незначительными.

"В ночные часы это может быть такая слабая мелкая крупа, а днем осадки в виде мороси", – добавила синоптик.

Также по ночам в столице может наблюдаться небольшой минус. Днем при этом температура будет достигать слабых плюсовых показателей. Ни снега, ни настоящих морозов пока не прогнозируется, резюмировала специалист.

"Холодное вторжение" в Москве ожидается лишь в третьей декаде декабря. При этом по климатическим нормам зима в столице должна была начаться уже три недели назад. Прошлый декабрь в городе также был теплым, средняя температура воздуха на 2,3 градуса превышала климатическую норму.

