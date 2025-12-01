Синоптик Тишковец: снег выпадет в Москве к Новому году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег выпадет в Москве к Новому году, заявил в эфире радио КП ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, метеорологическая зима в столице должна была наступить 13 ноября, однако она придет с опозданием более чем на месяц. Снежный покров сформируется не раньше 15–20 декабря.

Кроме того, во второй и третьей декадах первого зимнего месяца ожидаются две волны похолодания. Они не будут экстремальными, но вернут температуру к норме, уточнил Тишковец.

"К Новому году без снега точно не останемся. А январь компенсирует эту недостачу. Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет", – добавил специалист.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что декабрь в столице будет теплее нормы, особенно его первая декада. При этом количество осадков ожидается в пределах нормальных значений.

Специалист обратил внимание, что практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.