30 ноября, 09:03

Общество

Зима придет в Москву во второй половине декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае во второй половине декабря, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пентады (пятидневки) месяца", – добавил он.

По словам синоптика, ноябрь в Москве был на 4,3 градуса теплее нормы и стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений, уступив 2013 году. Согласно прогнозам специалистов, декабрь также будет теплым. Температура воздуха в большей части Русской равнины, в том числе и в Центральной России, превысит норму на 3–5 градусов.

Средняя температура в Москве в декабре ночью составит минус 8,6 градуса, а днем – минус 3,5 градуса. При этом осадков тоже будет не так много, на 10–20% меньше нормы.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что аномально холодной зимы в России не будет, однако температура воздуха ожидается ниже аналогичного периода прошлого года. Как отметил синоптик, невозможно дать единую оценку для всей территории России из-за ее огромных размеров. Например, в Якутии может быть минус 40 градусов, а в Москве в этот момент – плюс 9.

обществопогода

