Облачная погода и до 6 градусов ожидаются в Москве 30 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов прогнозируются в Московском регионе 30 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице температура составит от 3 до 5 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6. Южный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

При этом атмосферное давление ожидается на уровне 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики указывали, что Москва войдет в первый месяц зимы с осенней погодой. Примерные температурные значения в дневное время ожидаются в пределах 0, а в ночное будут варьироваться между минус 3 и плюс 2 градусов.

Причем существенных осадков в первую пятидневку декабря не ожидается, добавлял синоптик Александр Шувалов. По его словам, предстоящая зима в столице в целом окажется теплее климатической нормы. При этом погода в холодный сезон прогнозируется "нервная", так как резкие потепления будут чередоваться с резкими похолоданиями.

