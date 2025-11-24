Синоптик Шувалов: сильных похолоданий в Москве в начале декабря не будет

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Москвичам не стоит ожидать значительных изменений погоды в начале декабря. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

По его оценке, ночные значения в первые дни следующего месяца будут варьироваться между 0 и минус 5 градусами. Тогда как днем воздух будет прогреваться максимум до 3 градусов.

"Существенных осадков в первую пятидневку декабря не ожидается. Преимущественно обойдется без осадков", – указал Шувалов.

Снегопадов также не прогнозируется до конца ноября, добавила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в интервью Агентству "Москва".

Согласно ее прогнозу, оставшиеся дни осени пройдут относительно теплыми, а возможные осадки могут выпасть только в темное время суток.

"В конце недели 2–3 снежинки, не более того", – подчеркнула метеоролог.

Несмотря на благоприятные прогнозы, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил об образовании ледяной корки в Московском регионе в ночь на вторник, 25 ноября. По его подсчетам, ее толщина составит от 4 до 9 миллиметров.

Синоптик подчеркнул, что за последние 12 часов гололед был зафиксирован в центре Москвы, на Балчуге и в Тушине, а в области обледенели аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также Коломна и Подмосковная. В свою очередь, в Волоколамске толщина ледяного налета составила 4 миллиметра.

Более того, ледяной дождь и гололед наблюдались в соседних Смоленской, Калужской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. В частности, в Гагарине диаметр ледяных отложений достиг 1 миллиметра.

"И это еще не все. В ночь на вторник в столичном регионе похолодает до 0 – минус 3, вся выпавшая за сегодня (понедельник, 24 ноября. – Прим. ред.) небесная влага замерзнет и превратится в настоящую классическую гололедицу", – обратил внимание Тишковец в своем телеграм-канале.

Метеоролог добавил, что сильная гололедица затронет также Калужскую, Тульскую, Орловскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области. По его уточнению, ледяные осадки 24-го числа охватят восточные районы Костромской и Вологодской областей, северо-запад и север Кировской области, а в ночь на 25 ноября распространятся на север Пермского края.

Ледяной дождь накрыл столицу ранним утром 24 ноября. В течение дня выпасть может почти одна пятая месячной нормы осадков – от 7 до 9 литров воды на квадратный метр.

При этом днем погоду в мегаполисе будет определять теплый сектор циклона, благодаря которому температура достигнет 7 градусов. Однако вечером синоптики ожидают прихода холодного атмосферного фронта, за которым последует снижение до 0 градусов.

