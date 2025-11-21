Синоптик Вильфанд: снегом покрыло до 90% территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 90% территории России на текущий момент покрыто снегом. При таянии покрова в некоторых регионах этот показатель может упасть до 87%, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%", – приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд добавил, что на сегодня весь Северо-Западный федеральный округ уже покрыт снегом. Кроме того, снежный покров наблюдается и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно его много в горах.

Тем не менее к концу недели почти весь Приволжский федеральный округ освободится от снега.

В Московском регионе в пятницу, 21 ноября, стартует очередная волна тепла. Столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Он сохранит погоду облачной и принесет небольшие осадки в смешанной фазе.

Между тем 24 ноября на Москву может обрушиться ледяной дождь. По прогнозу синоптиков, все начнется со снега, после чего в столице начнется ледяной дождь. Во второй половине дня осадки продолжатся в виде дождя, а температура будет уже положительной.