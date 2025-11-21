Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:22

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Вильфанд: снегом покрыло до 90% территории России

Снег покрыл почти всю территорию России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 90% территории России на текущий момент покрыто снегом. При таянии покрова в некоторых регионах этот показатель может упасть до 87%, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%", – приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд добавил, что на сегодня весь Северо-Западный федеральный округ уже покрыт снегом. Кроме того, снежный покров наблюдается и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно его много в горах.

Тем не менее к концу недели почти весь Приволжский федеральный округ освободится от снега.

В Московском регионе в пятницу, 21 ноября, стартует очередная волна тепла. Столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Он сохранит погоду облачной и принесет небольшие осадки в смешанной фазе.

Между тем 24 ноября на Москву может обрушиться ледяной дождь. По прогнозу синоптиков, все начнется со снега, после чего в столице начнется ледяной дождь. Во второй половине дня осадки продолжатся в виде дождя, а температура будет уже положительной.

Новости регионов: гололедица стала причиной массовых аварий на Камчатке

Читайте также


обществопогода

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика