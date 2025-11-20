20 ноября, 08:15Общество
Снегопады и похолодание не ожидаются в Москве в ближайшие 10 дней
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сильных снегопадов и похолодания в ближайшие 10 дней не будет в столичном регионе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал, что на этой и в начале следующей недели температура будет выше нормы примерно на 2 градуса, а 21 и 22 ноября – на 4 градуса. При этом прогнозируются небольшие осадки.
Ночные и дневные температуры в Москве 20 ноября будут около 0 градусов, в ночь на следующий день ожидается минус 1–3 градуса, а днем – от 1 до 3 градусов. В воскресенье, 23-го числа, температура ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – от минус 2 до плюс 3 градусов.
В понедельник, 24 ноября, ночью прогнозируется около 0 градусов, а днем – от 1 до 6 градусов. Собеседник агентства назвал это высокими температурами для последней декады месяца.
Он добавил, что 22 ноября пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами возможен туман. Также 24 ноября может пойти снег.
В ближайшие дни в Москве и Подмосковье сохранится гололедица на дорогах. В связи с этим в столице и области действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 03:00 пятницы, 21 ноября.
