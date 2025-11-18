Аномально холодной зимы в России не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России не ожидается аномально холодная зима, однако температура воздуха будет ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, сообщает газета "Известия".

Как отметил синоптик, невозможно дать единую оценку для всей территории России из-за ее огромных размеров. Например, в Якутии может быть минус 40 градусов, а в Москве в этот момент – плюс 9.

"Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял", – сказал Цыганков.

По его прогнозам, в большинстве регионов страны температура ожидается выше климатической нормы примерно на полградуса-градус. В некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы.

При этом Цыганков подчеркнул, что говорить о погоде в России в целом некорректно – климатические условия значительно различаются даже в пределах европейской части страны.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что предстоящая зима в Москве в целом окажется теплее климатической нормы. При этом, по его словам, погода ожидается "нервная", так как резкие потепления будут чередоваться с резкими похолоданиями.

Первый снег уже выпал в Москве, это проиошло в ночь на 15 ноября. Также в некоторых районах фиксировался дождь.