Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Однако в некоторых районах продолжает идти дождь.

Согласно данным Гидрометцентре России, такая погода сохранится на протяжении нескольких дней.

Синоптики предупредили, что прирост снежного покрова в столице и области за ночь субботы, 15 ноября, может составить до 4 сантиметров. Температура воздуха в городе прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла, по региону – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Такое резкое ухудшение погоды в Гидрометцентре связывают с продвижением холодного атмосферного фронта в направлении с северо-запада на юго-восток через центральные регионы России.

Кроме того, на фоне непогоды наблюдаются минимальные задержки в столичных аэропортах. Так, в авиагавани Шереметьево вылет и прилет примерно 10 рейсов, запланированных на период с 00:00 до 07:00, были немного задержаны.