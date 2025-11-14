Снежный покров в Москве и области может увеличиться до 4 см за ночь

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье за ночь субботы, 15 ноября, может составить до 4 сантиметров, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

"В период до 09:00 по Москве ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, при этом количество осадков ожидается на уровне 8–13 миллиметров, местами – 15 миллиметров, а прирост снега – до 4 сантиметров", – рассказали в Гидрометцентре.

Температура воздуха в столице прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла, в области – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

Резкое ухудшение погоды специалисты связывают с продвижением холодного атмосферного фронта в направлении с северо-запада на юго-восток через центральные регионы России. Такая ситуация ожидается на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО).

В связи с этим столичные власти привели все коммунальные службы в состояние повышенной готовности. Согласно информации комплекса городского хозяйства, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов переведены на круглосуточное дежурство, а коммунальные службы организовали непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Будет проводиться механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социальной инфраструктуры и центрам торговли.

При этом в Москве сохраняется ветреная погода. Желтый уровень опасности будет действовать до 23:00 15 ноября. На фоне прогнозов горожанам напомнили о номере экстренных служб 112 и едином телефоне доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637⁠-31⁠-01.

Ранее сообщалось, что декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных за 150 лет в России. По прогнозам метеорологов, в Якутии ожидаются морозы до минус 50 градусов, в Иркутской области – до 43 градусов ниже нуля, а в северных регионах – снежные бури с ветром до 30 метров в секунду.

