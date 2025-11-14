Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Ветреная погода сохранится в Москве до конца пятницы, 14 ноября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается сильный ветер с порывами от 12 и 17 метров в секунду. Жителям города посоветовали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, водителям важно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице: +7 (495) 637⁠-31⁠-01.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на трое суток. Предупреждение будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

Кроме того, в воскресенье, 16 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, которые могут перейти в мокрый снег. Ожидаются заморозки и гололедица.

