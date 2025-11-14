14 ноября, 09:23Транспорт
Столичные аэропорты работают штатно, несмотря на ветер
Фото: depositphotos/joyfull
Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово продолжают работу в привычном режиме, несмотря на сильный порывистый ветер. Об этом воздушные гавани заявили РИА Новости.
Представитель аэропорта Домодедово заявил, что все рейсы обслуживают по расписанию. В Шереметьево, в свою очередь, отметили, что задержек рейсов нет.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на трое суток. Предупреждение будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.
В воскресенье, 16 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, которые могут перейти в мокрый снег. Также ожидаются гололедица и заморозки.
