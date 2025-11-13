Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, 14 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В связи с этим жителей призвали соблюдать осторожность, быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что из-за ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на трое суток. Предупреждение будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

В воскресенье, 16 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, которые могут перейти в мокрый снег. Также ожидаются гололедица и заморозки.

