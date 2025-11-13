Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 13:08

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, 14 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В связи с этим жителей призвали соблюдать осторожность, быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что из-за ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на трое суток. Предупреждение будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

В воскресенье, 16 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, которые могут перейти в мокрый снег. Также ожидаются гололедица и заморозки.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за непогоды

Читайте также


обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика