ЦОДД посоветовал москвичам выезжать только на зимней резине в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным автомобилистам в выходные, 15–16 ноября, выезжать в город только на зимней резине. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Департамент предупредил, что в субботу прогнозируется мокрый снег с дождем, который может повлиять на возникновение гололедицы на дорогах. Также в этот день ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. Помимо этого, столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

"Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", – сказано в сообщении.

В связи с этим в Дептрансе призвали водителей быть осторожнее на участках, где есть эстакады и тоннели. Кроме того, автомобилистам посоветовали держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Помимо этого, граждан попросили при обнаружении поврежденных знаков или светофоров звонить по номеру 3210.

"За обстановкой на дорогах 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключили в департаменте транспорта Москвы.

В свою очередь, в столичном управлении МЧС России порекомендовали водителям в связи с резким похолоданием парковаться в безопасных местах. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также следить за детьми.

