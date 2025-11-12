Туман с видимостью до 200–700 метров накроет Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается местами в Москве с 23:00 12 ноября до 10:00 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Из-за тумана представители Дептранса призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителям не стоит отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее из-за этого в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о тумане продлится с 21:00 12-го числа до 09:00 13-го.

Следующий день, 14 ноября, по словам синоптиков, может стать самым теплым на текущей неделе. На фоне облачности и небольшого дождя ночью будет до 5 градусов, а днем – до 9. При этом специалисты не исключают вероятность появления гололедицы 15 ноября.

