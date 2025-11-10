Гидрометцентр заявил, что снег не выпадет в Московском регионе до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег в Москве и Подмосковье не выпадет до конца текущей рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Как такового снега до конца рабочей недели, скорее всего, не выпадет, хотя осадки возможны как в ночные, так и дневные часы", – заявили синоптики.

Ожидается, что в ночь на вторник, 11 ноября, температура будет на уровне 3–5 градусов, а по области – от 0 до 5 градусов. Днем столбики термометров покажут до 7 градусов. В ночь на среду, 12-го числа, будет до 4 градусов, а по области не исключены заморозки до минус 1 градуса и небольшой дождь. Днем будет до 6 градусов.

В четверг, 13 ноября, температура будет почти такой же, как в среду, но пятница, 14 ноября, может стать самым теплым днем недели. На фоне облачности и небольшого дождя ночью будет до 5 градусов, а днем – до 9.

По данным синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, плюсовая температура продержится до конца рабочей недели. В беседе с RT он заявил, что заметный дождь ожидается в среду во второй половине дня.

"В ночь со среды на четверг в отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов", – заявил он, предупредив жителей Волоколамского и Можайского округов Подмосковья.

Днем в четверг холодный фронт не сможет оказать существенного влияния на регион, поэтому температура будет от 3 до 6 градусов. В пятницу днем ожидается от 5 до 7 градусов, подчеркнул Ильин.

Ранее специалисты предполагали, что неустойчивый временный снежный покров может сформироваться в Москве в выходные, 15 и 16 ноября. Его высота составит от 1 до 3 сантиметров. При этом в ночь на воскресенье, 16 ноября, на дорогах возможна гололедица.

