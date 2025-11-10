Временный снежный покров может сформироваться в столице в выходные

Фото: ТАСС/Илья Лазарев

Неустойчивый временный снежный покров может сформироваться в Москве в выходные, 15 и 16 ноября. Его высота составит от 1 до 3 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В течение недели будет преобладать облачная погода с небольшими осадками, в среду (12 ноября. – Прим. ред.) – дожди, вечером – с мокрым снегом, в пятницу (14 ноября. – Прим. ред.) – ливни, в субботу (15 ноября. – Прим. ред.) – с зарядами мокрого снега с вероятным формированием неустойчивого временного снежного покрова", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, в ночь на воскресенье, 16 ноября, на дорогах возможна гололедица. Метеоролог добавил, что автомобильная зима, когда среднесуточная температура окажется ниже критериальных 5 градусов, начнется в течение недели.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице столбики термометров скоро начнут опускаться ниже нуля в ночное время. В связи с этим водителям рекомендовано сменить летнюю резину на зимнюю.

Перед началом холодов им также посоветовали проверить аккумулятор автомобиля, так как его мощность снижается при холодной погоде. Кроме того, следует проверить фары и габариты – в условиях плохой видимости автомобилистам особенно важно ориентироваться на дорогах.

