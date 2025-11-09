Суббота в Москве стала самой теплой для 8 ноября за 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота в Москве стала самой теплой для 8 ноября за последние 80 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, местами температура воздуха достигла рекордно высоких значений.

"В Москве, на ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 10,8 градуса. И этот день стал самым теплым за последние 80 лет", – написала Позднякова.

Как сообщалось ранее, суббота стала самым теплым днем с начала месяца. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнял, что к 11:00 по московскому времени температура на базовой метеостанции ВДНХ поднялась выше 10 градусов, после чего продолжила расти.

При этом в воскресенье, 9 ноября, жителей столицы ожидает небольшое похолодание. Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, обычно происходящий в Москве 13 ноября, ожидается не раньше третьей декады ноября, заключил синоптик.