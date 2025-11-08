Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суббота, 8 ноября, в Москве стала самым теплым днем с начала месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, к 11:00 по московскому времени температура на базовой метеостанции ВДНХ поднялась выше 10 градусов, после чего продолжила расти, достигнув 10,3–10,6 градусов.

"Такая температура на 7–8 градусов выше дневной климатической нормы и соответствует последним дням первой декады октября", – пояснил синоптик, добавив, что точный максимум температуры будет известен после 21:00, когда снимут показания с максимального термометра.

В воскресенье, 9 ноября, продолжил Леус, жителей столицы ожидает небольшое похолодание. Температура воздуха опустится до 6–8 градусов, однако, несмотря на это, значение все равно будет выше средних показателей, характерных для конца октября.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений (метеорологическая зима. – прим. ред.), обычно происходящий в Москве 13 ноября, ожидается не раньше третьей декады ноября, заключил синоптик.

В свою очередь, метеоролог Александр Шувалов ранее предупреждал, что температура может опуститься ниже 0 градусов в Москве во вторник, 11 ноября. При этом он пока не дал прогнозов по первому снегу, так как сильных осадков в ближайшие дни не ожидается.