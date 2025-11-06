Мокрый снег выпадет в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе, 10–16 ноября, сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"В принципе, уже пора. С середины ноября у нас должна наступать метеорологическая зима", – считает эксперт.

При этом в четверг, 6 ноября, и в ночь на пятницу, 7 ноября, ожидается небольшой дождь. Существенных осадков в пятницу не будет, также как и на предстоящих выходных 8–9 ноября.

В выходные дни минимальная температура в Москве будет 6–8 градусов, а в Подмосковье – 3–8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов в Москве и от 5 до 10 градусов в Московской области, уверена Позднякова.

Но с понедельника, 10 ноября, ожидается похолодание, так как погоду будет определять периферия антициклона. По ночам в регионе будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов.

"То есть температура начнет приближаться к климатической норме", – пояснила синоптик.

Ранее специалисты прогнозировали, что туманы по утрам в Москве могут продлиться до 8 ноября включительно. Это связано с тем, что в средней полосе европейской части России установилась теплая погода. Ожидается, что заморозки вернутся в регион лишь во второй половине декабря, но эксперты не советуют затягивать со сменой автомобильной резины на зимнюю.

