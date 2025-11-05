Синоптик Вильфанд: ураган "Мелисса" не влияет на погоду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утверждения о влиянии разрушительного урагана "Мелисса", наблюдавшегося около Ямайки и Кубы, на погоду в столице являются ошибочными. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, теплая погода на европейской территории страны обусловлена перемещением воздушных масс с юга Атлантического океана и Средиземного моря.

"При движении на север они несколько охлаждаются, но все равно приносят аномально теплую погоду в центральные регионы страны", – пояснил метеоролог.

Например, 4 ноября температура в Москве соответствовала климатической норме конца сентября – начала октября, что необычно для этого времени года, указал Вильфанд. По сезонным характеристикам такие значения обычно наблюдаются в середине апреля.

Согласно его прогнозу, аномальное тепло продлится до 8 ноября, когда столбики термометров в столичном регионе достигнут 10–11 градусов. Постепенное похолодание начнется с 9-го числа, а уже 10 ноября воздушные массы будут поступать с запада, северо-запада и севера, что приведет к снижению температуры до климатической нормы.

Тогда же ночные температуры опустятся ниже нуля, а дневные будут около данной отметки. Также ожидается небольшой снег, но сильных снегопадов не предвидится, заверил синоптик.

"Что касается прогноза на ноябрь, согласно данным Гидрометцентра, в течение ближайших 7–10 дней в центре Европейской России будет наблюдаться дефицит осадков", – уточнил Вильфанд.

Такая ситуация, по его словам, связана с повышенным атмосферным давлением и отсутствием активной циклонической деятельности, которая обычно вызывает значительные снегопады при прохождении фронтальных разделов.

О том, что ураган "Мелисса" будет определять погоду в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни, указывал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он уточнял, что циклон переместился к границе Норвежского и Баренцева морей, что открыло путь теплым и влажным воздушным массам с Атлантики на северо-запад европейской части России.

Из-за этого, по его словам, в некоторых местах может быть побит температурный рекорд. Например, в Петербурге столбики термометров могут подняться до 11–13 градусов, подчеркивал метеоролог.

При этом теплая погода поспособствует появлению туманов по утрам в Москве. Как объясняли синоптики, днем идет интенсивное испарение влаги, в связи с чем дымка будет фиксироваться почти каждый день до 8 ноября.

В предстоящие выходные температура в мегаполисе будет выше нормы на 5 градусов. В частности, она поднимется до 6–8.

