Синоптик Леус: в столичный регион возвращаются ночные заморозки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ночные заморозки возвращаются в столичный регион, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью температура в центре Москвы опустилась до 4,4 градуса. В других районах города минимальные значения варьировались от 3,7 до 4,6.

При этом сильные заморозки были зафиксированы на юге столицы, подчеркнул синоптик, уточнив, что термометры показали 0,0 градуса.

"Наблюдались отрицательные температуры и в южных, и в восточных районах Московской области, а холоднее всего было в Черустях, там минимум составил минус 2,2 градуса", – добавил Леус.

Согласно его прогнозу, предстоящей ночью в мегаполисе заморозков не ожидается, однако они могут появиться на востоке области. После этого затишье будет на несколько дней.

"Заморозки вернутся только во второй декаде ноября, однако затягивать со сменой автомобильных шин на зимние уже не стоит", – заключил метеоролог.

В середине текущего месяца в столице также наступит метеорологическая зима. В данный период произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. По словам синоптиков, в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.

При этом весь ноябрь недобор осадков составит 20–30%, так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.