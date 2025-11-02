График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 11:36

Общество

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.

"Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон", – указал метеоролог.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. В этот же период, по прогнозам синоптиков, ожидается наступление метеорологической зимы.

При этом весь месяц в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы. Недобор осадков составит 20–30%, так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.

Почти седьмая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за 12 часов

