Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима", – отметил он.
Как подчеркнул синоптик, в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.
"Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон", – указал метеоролог.
Ранее сообщалось, что снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. В этот же период, по прогнозам синоптиков, ожидается наступление метеорологической зимы.
При этом весь месяц в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы. Недобор осадков составит 20–30%, так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.
