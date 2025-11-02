Синоптик Вильфанд: температура выше нормы прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве в ближайшие десять дней будет расти до 10 градусов, превышая норму. Такие значения больше соответствуют началу октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая теплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября", – отметил он.

Кроме того, по словам синоптика, в столице будет дефицит влаги.

Ранее стало известно, что снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. В этот же период, по прогнозам синоптиков, ожидается наступление метеорологической зимы.

При этом весь месяц в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы. Недобор осадков составит 20–30%, так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.

