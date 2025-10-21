Климатолог Терешонок: к концу века осень в Москве потеплеет на 7 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осень в Москве может потеплеть на 2–3 градуса к 2050 году, а еще через 100 лет – на 7–8, заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

Как пояснил эксперт, в своих прогнозах он основывался на наметившейся тенденции к изменению температуры и количества осадков в осенние месяцы. В частности, с 1991 по 2024 год температурные показатели за данный сезон выросли в столичном регионе почти на 3 градуса.

"Осень становится теплее", – отметил Терешонок, связав эти изменения с глобальным потеплением.

Самая холодная осень в Москве была зафиксирована в 1993 году, когда средняя температура составила всего 1,2 градуса. При этом самая теплая наблюдалась в 2024 году, когда температура поднялась до 8,8 градуса.

Абсолютный минимум температуры в столице был зарегистрирован 26 ноября 1890 года и составил минус 31,8 градуса. Абсолютный максимум, зафиксированный в городе, был отмечен 7 сентября 1938 года, достигнув 32,1 градуса.

Ранее россиян предупредили о значительном похолодании предстоящей зимы относительно прошлогодних значений. На большей части европейской территории страны, в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов январь 2026 года ожидается значительно морознее 2025-го.

Февраль будет холоднее на севере Красноярского края и на западе Якутии. При этом средняя месячная температура в марте 2026-го прогнозируется выше нормы на большей части территории России.

