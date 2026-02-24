ТАСС: состояние пострадавших при взрыве в Москве полицейских оценивается как тяжелое

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Двое полицейских, которые пострадали после взрыва у автомобиля ДПС возле Савеловского вокзала в Москве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

Уточняется, что пострадавшие получили множественные ранения.

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала неизвестный подошел к автомобилю ДПС, после чего последовал взрыв. В результате один из сотрудников ГАИ погиб на месте, а еще двое были доставлены в больницу с травмами.

Преступник, причастный к взрыву, также скончался во время ЧП. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

СК установил, что причиной взрыва стал подрыв преступником. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства.