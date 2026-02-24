СК: причиной взрыва возле машины ДПС в Москве стал подрыв

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Причиной ЧП возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве стал подрыв преступником. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, слова которой приводит телеграм-канал ведомства.

"В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая", – сказала Петренко.

В настоящее время СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв. Также следователи устанавливают иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Инцидент произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к автомобилю ДПС, после чего последовал взрыв. В результате один из сотрудников Госавтоинспекции погиб на месте, а еще двое были доставлены в больницу с травмами.

Преступник, причастный к взрыву, также скончался во время ЧП. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.