24 февраля, 11:15

Город

Ремонт проведут в офисе госуслуг в столичном районе Дорогомилово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Офис "Мои документы", расположенный по адресу площадь Киевского вокзала, дом 2, закроется с 26 февраля в связи с ремонтом. В здании обновят системы противопожарной защиты, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Забрать готовые документы по ранее поданным обращениям горожане смогут в МФЦ района Филевский Парк по адресу улица Новозаводская, дом 25, корпус 1. Сотрудники отдела по вопросам миграции продолжат вести прием посетителей в отделе МВД по району Дорогомилово на улице Кульнева.

Открытие МФЦ после ремонта запланировано на второй квартал этого года. На время работ москвичи могут обратиться в любой офис "Мои документы", так как 99% услуг оказываются без привязки к месту регистрации или жительства.

В ноябре 2025 года в Бирюлеве Восточном открылся МФЦ после капитального ремонта. Там появилась новая мебель, а количество окон приема увеличилось с 37 до 50. Кроме того, в здании оборудовали кабинет для неторжественной регистрации брака.

