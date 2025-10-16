Центр госуслуг столичного района Зюзино открылся после капремонта

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Офис "Мои документы" столичного района Зюзино открылся после капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

После проведенных работ в здании в два раза увеличилось число компьютеров для самостоятельного оформления онлайн-услуг, а для молодоженов появился отдельный кабинет, где будет проводиться неторжественная регистрация брака.

В МФЦ обновили отделку и мебель. Благодаря грамотному подходу к организации пространства и сочетанию корпоративных цветов интерьер стал комфортнее и светлее. Всего для посетителей будут работать 39 окон приема и 10 компьютеров в зоне электронных услуг.

Специалисты уделили особое внимание созданию условий для всех категорий граждан. В частности, для маломобильных жителей предусмотрели расширенное окно приема и адаптированную зону ресепшена. Для горожан с детьми оборудовали комнату матери и ребенка, а также игровой уголок.

В зоне ожидания заявители могут зарядить телефоны и другие гаджеты. Для любителей чтения организовали место для обмена книгами, а также установили вендинговые автоматы с едой и напитками.

В обновленном центре посетителям доступны дополнительные полезные сервисы: фото в фотокабине, возможность распечатать документы или сделать их копию, оплата госпошлины и других платежей. На прилегающей территории оборудовали детские и воркаут-площадки, установлены малые архитектурные формы и новый фонтан.

Центр госуслуг работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по адресу Одесская улица, дом 21/29.

Ранее Сергей Собянин открыл новый МФЦ в районе Аэропорт. Он разместился на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича. Для москвичей создали 49 окон приема, организовали зону для получения онлайн-услуг и открыли кабинет для регистрации брака.