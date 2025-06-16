Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" района Аэропорт, размещенный на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича.

"Москвичи считают, что центры "Мои документы", МФЦ наши московские – самые лучшие в мире. Это действительно такое хорошее доверие, которое надо не только завоевать, но и удерживать. Спасибо вам огромное за работу", – сказал градоначальник в обращении к сотрудникам.

По его словам, столичные власти не только строят новые центры, но и реконструируют, модернизируют и переносят в удобные локации уже действующие. Один из таких – МФЦ для района Аэропорт, который раньше находился на первом этаже здания по адресу улица Викторенко, дом 2/1.

"Создали его в общественном центре на базе старого кинотеатра, который два десятилетия стоял в разрухе. Сегодня ("Баку". – Прим. ред.) это хороший общественный центр, и центр государственных услуг, и спортивный, детский центр. Так что, я думаю, здание будет хорошим притяжением для всего района", – добавил Собянин.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства города, 50 районных МФЦ за последние 10 лет получили новые здания или были комплексно реконструированы. Например, в прошлом году обновили пять центров госуслуг районов Вешняки, Лианозово, Южное Тушино, Южнопортового и Хамовников. Помимо этого, был открыт новый МФЦ района Нагорного.

В результате перемещения центра госуслуг района Аэропорт в "Баку" его площадь увеличилась с 0,7 до 2,1 тысячи квадратных метров. Для посетителей создали 49 окон приема, что на 17% больше, чем было раньше. Кроме того, в два раза увеличилось количество компьютеров, появился отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Ожидается, что новый МФЦ будет принимать до 380 человек в день. Работать центр будет ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

Между тем обновленный центр "Мои документы" открылся после капремонта в районе Арбат. В нем появились кабинет для неторжественной регистрации брака и игровая зона для посетителей с детьми.

На входе установили подъемную платформу для горожан с ограниченными возможностями здоровья, а в самом МФЦ создали адаптированную зону регистрации, а также увеличили окно приема.