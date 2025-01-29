Регистрация авто и кадастровый учет стали самыми популярными услугами флагмана МФЦ в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За четыре года работы москвичи обратились во флагман МФЦ на юго-востоке Москвы более миллиона раз. Он открылся в январе 2021 года в ТРЦ "Город", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За это время самой востребованной услугой оказалась регистрация транспорта и прицепов к нему – свыше 110 тысяч обращений. Вторая по популярности услуга – кадастровый учет и/или регистрация прав на объекты недвижимости. По ней поступило более 70 тысяч заявлений. На третьем месте оказалась услуга регистрационного учета граждан России – больше 60 тысяч обращений.

Во флагманских офисах "Мои документы" есть уникальные услуги, которых нет в районных центрах. Например, признание гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Юные горожане во флагманах могут в торжественной обстановке получить свой первый паспорт, московские предприниматели – воспользоваться услугами учреждения "Малый бизнес Москвы", а также оформить регистрацию юрлица, крестьянского (фермерского) хозяйства и статус ИП.

Кроме того, во флагманском центре москвичи в течение суток могут сделать загранпаспорт детям, которые еще не достигли 14 лет, подать на легализацию свидетельство о рождении или регистрации брака, выписки из реестра юрлиц и другие документы.

Также во флагманском центре ЮВАО работает юридическое бюро "Мой нотариус", которое стало самым популярным дополнительным сервисом. За четыре года туда обратились более 40 тысяч раз.

Флагманы МФЦ оснащены всем необходимым для удобства и комфорта посетителей. Внутри есть просторные зоны ожидания с диванами и разъемами USB, детская зона с играми и мультфильмами. Помимо этого, во флагманских офисах проходят выставки о выдающихся деятелях культуры.

Тем временем центр госуслуг Даниловского района переехал на третий этаж ТРЦ "Ривьера" по адресу улица Автозаводская, дом 18. Для посетителей число окон приема увеличили до 60. В отделении поставили 10 компьютеров для самостоятельного оформления услуг и оборудовали кабинет для регистрации брака.