05 декабря, 11:29Общество
В Челябинске заработал сервис обслуживания в МФЦ по биометрии
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сервис по обслуживанию в МФЦ по биометрии без паспорта заработал в России. Первым регионом с такими услугами стала Челябинская область, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", – цитирует его РИА Новости.
Для подтверждения личности необходимо посмотреть в камеру на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После этого у оператора центра появится предзаполненное заявление на услуги. Благодаря такой мере повысится скорость обслуживания посетителей МФЦ и упростится процесс получения услуг.
"В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – сказал Григоренко.
Новый способ будет доступен россиянам, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать в очном формате в 12 тысячах банков.
Между тем на портале "Госуслуги" может появиться новый раздел, посвященный помощи граждан друг другу. Сейчас Минцифры рассматривает возможности реализации этого предложения. Преимущество сервиса заключается в надежной идентификации каждого гражданина и возможности использовать инфраструктуру для того, чтобы организовать помощь, например сбор средств или волонтерство.
Налоговый вычет можно будет получить через "Госуслуги"