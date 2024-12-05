Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 11:29

Общество

В Челябинске заработал сервис обслуживания в МФЦ по биометрии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сервис по обслуживанию в МФЦ по биометрии без паспорта заработал в России. Первым регионом с такими услугами стала Челябинская область, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", – цитирует его РИА Новости.

Для подтверждения личности необходимо посмотреть в камеру на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После этого у оператора центра появится предзаполненное заявление на услуги. Благодаря такой мере повысится скорость обслуживания посетителей МФЦ и упростится процесс получения услуг.

"В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – сказал Григоренко.

Новый способ будет доступен россиянам, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать в очном формате в 12 тысячах банков.

Между тем на портале "Госуслуги" может появиться новый раздел, посвященный помощи граждан друг другу. Сейчас Минцифры рассматривает возможности реализации этого предложения. Преимущество сервиса заключается в надежной идентификации каждого гражданина и возможности использовать инфраструктуру для того, чтобы организовать помощь, например сбор средств или волонтерство.

Налоговый вычет можно будет получить через "Госуслуги"

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика