Минцифры РФ планирует добавить на "Госуслугах" раздел помощи граждан друг другу

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На портале "Госуслуги" может появиться новый раздел, посвященный помощи граждан друг другу. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время своего выступления на конференции "Технологии добра".

По словам главы вдеомства, сейчас Минцифры рассматривает возможности реализации этого предложения. Портал "Госуслуги" был выбран не случайно.

Шадаев подчеркнул, что преимущество сервиса заключается в надежной идентификации каждого гражданина и возможности использовать инфраструктуру для того, чтобы организовать помощь, например сбор средств или волонтерство.

"Я призываю всех к тому, чтобы это пообсуждать. Очевидно, что потенциал такой площадки очень большой", – цитирует министра ТАСС.

Тем временем количество регистраций в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" с начала года увеличилось в восемь раз, до 470 тысяч. В настоящее время активно развивается биометрия как альтернатива традиционным способам получения услуг, однако человек самостоятельно выбирает, как получать услуги от ведомств.

Помимо этого, через портал "Госуслуги" москвичам станут напоминать об окончании срока действия полиса ОСАГО. Этот сервис может появиться уже в следующем году.