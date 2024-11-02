Минцифры предложило вход на "Госуслуги" и продажу энергетиков по биометрии

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Минцифры России предложило использовать упрощенную биометрию в качестве второго фактора для защиты аккаунта при входе на портал "Госуслуги", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время для этого требуется стандартная биометрия, однако ввод упрощенного варианта позволит расширить число тех, кто хочет защитить свою учетную запись. Соответствующий проект постановления правительства подразумевает, что число услуг и сервисов, доступных при помощи мобильного приложения "Госуслуги Биометрия", должно вырасти.

В частности, с помощью стандартной биометрии граждане смогут подтверждать свой возраст при покупке энергетических напитков и табака, а также право на выплату пенсии для проживающих за рубежом.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время существуют три уровня биометрии. Упрощенный вариант регистрируется в приложении, стандартный требует дополнительного сканирования загранпаспорта нового образца и телефона с функцией NFC, а подтвержденная биометрия требует личного присутствия в отделениях банков.

Ранее стало известно, что Центробанк России планирует изучить вопрос создания персональных QR-кодов покупателей для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Регулятор хочет реализовать инициативу с использованием биометрических данных граждан. Соответствующий вопрос предполагается проработать до 2027 года.

