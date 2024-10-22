Доля безналичной оплаты проезда в метро Москвы достигла 91,2%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доля безналичной оплаты проезда в Московском метрополитене достигла рекордного показателя в 91,2%, сообщает пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Безналичными способами оплаты, к числу которых относятся покупка билетов в кассах, автоматах по продаже билетов, на информационных терминалах и турникетах, пользуются большинство пассажиров метро, указал заммэра. По его словам, подобные результаты зафиксированы впервые с начала работы платежных сервисов.

К числу наиболее удобных способов относятся оплата проезда по биометрии, с помощью виртуальной "Тройки", через СБП, по банковской карте и платежному стикеру.

"В московском метро работают разные безналичные способы оплаты. Благодаря внедрению цифровых решений жителям столицы доступны удобные, быстрые и экологичные платежные инструменты. Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. По задаче Сергея Собянина мы продолжим развивать современные отечественные сервисы в городском транспорте", – отметил Ликсутов.

Между тем за 3 года, прошедших с момента запуска системы оплаты проезда по биометрии, к ней подключили свыше 1,1 тысячи турникетов. За это время в системе зарегистрировались более 375 тысяч пользователей. Каждый день пассажиры оплачивают проезд в городском транспорте с помощью биометрии около 160 тысяч раз.