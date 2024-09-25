Оплата проезда по ЦКАД и М-12 "Восток" появилась на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Света Гусева

Возможность оплаты проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и М-12 "Восток" появилась на портале "Госуслуги". Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

"Минтранс России совместно с государственной компанией "Автодор" и Минцифры России расширили систему оповещений о поездке по скоростным трассам с безбарьерной системой оплаты проезда – ЦКАД и М-12 "Восток", – говорится в сообщении.

Информация о совершенной поездке будет приходить на портале "Госуслуги" и в приложении в течение 24 часов. Для корректной работы уведомлений водителю необходимо будет обновить приложение.

Компания подчеркнула, что получает данные о государственном номере автомобиля в момент проезда и передает их на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сведения поступают на портал "Госуслуги" и другие сервисы, подключенные к системе.

"В случае возникновения вопросов по начислению уведомления на "Госуслугах" у пользователей есть возможность обратиться в службу поддержки "Автодора" через форму обратной связи", – добавляется в сообщении.

Между тем с 1 сентября выросли штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве. Теперь для автомобилистов они составляют 3 тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей. За одни сутки человека можно будет оштрафовать только один раз, независимо от количества зафиксировавших его камер.

