Депутат Федяев: правила установки камер на дорогах изменятся с 1 сентября

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Единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД вступают в силу с 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Согласно новым требованиям, решения об установке камер ГИБДД могут принимать как органы власти региона, в котором проходит дорога, так и ее владелец. При этом все решения должны быть согласованы с ГИБДД.

Столичные камеры выявили более 10 миллионов случаев превышения скорости за первое полугодие 2024 года. Каждое шестое ДТП с пострадавшими происходит из-за несоблюдения скорости на дороге. За период с января по июнь текущего года это стало причиной 616 аварий.

Сергей Собянин отмечал, что на МКАД, МСД и других столичных магистралях установлено свыше 1,5 тысячи комплексов видеоаналитики ЦОДД. Интеллектуальная система постоянно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов.