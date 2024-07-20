Собянин: более 1,5 тыс комплексов видеоаналитики ЦОДД установлено в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На МКАД, МСД и других столичных магистралях установлено свыше 1,5 тысячи комплексов видеоаналитики ЦОДД. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что интеллектуальная система постоянно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. Например, остановку автомобиля или лишние предметы на проезжей части. После анализа информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу, объяснил Собянин.

Благодаря умным камерам на 20% снизилось число аварий на МКАД за три года. Помимо камер для безопасности движения на магистрали работают 18 экипажей ЦОДД, также 160 современных табло экстренной информации предупреждают водителей о ДТП или дорожных работах, рассказал градоначальник.

Более того, продолжил он, около крупных строительных объектов нанесены шумовые полосы для привлечения внимания автомобилистов, а на 10 участках запланированы дополнительные ряды, переходно-скоростные полосы и новые съезды.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие камеры зафиксировали свыше 10 миллионов случаев превышения скорости. Это нарушение стало причиной 616 аварий. В целом с января по июнь камеры выявили 21 600 случаев, когда москвичи превышали скорость на 60 километров в час и более.