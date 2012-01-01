Эксперт Хайцеэр призвал разработать четкие критерии опасного вождения

Российских автомобилистов могут начать штрафовать за опасное вождение. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 10 июня. Отмечается, что его приятие позволит повысить безопасность на дорогах. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, помогут ли штрафные санкции усмирить дорожных агрессоров.



"Реальная ответственность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму 10 июня внесли проект закона, который предусматривает введение штрафа за опасное вождение в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение автомобилистов уже смогут лишить прав на период от одного до трех месяцев. Соответствующие изменения планируется прописать в КоАП РФ. Ранее законопроект с учетом доработок получил поддержку в правительстве России.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор инициативы Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. "Шашки", внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие "педагогические" приемы... Хватит. За опасное вождение – реальная ответственность.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что еще в 2016 году в ПДД появился термин "опасное вождение". К подобным действиям, в частности, относятся:

отказ водителя уступить дорогу транспорту, который пользуется преимуществом;

резкое торможение, если такой маневр не требуется для предотвращения аварии;

препятствование обгону;

несоблюдение автомобилистом безопасной дистанции, а также бокового интервала;

перестроение во время интенсивного движения, если заняты все полосы (за исключением поворота направо либо налево, разворота, остановки или объезда препятствия).

Отмечается, что из-за водителей, демонстрирующих опасную езду, происходит до 80% ДТП. При этом до настоящего момента административная ответственность за подобное вождение не была установлена. Принятие же проекта закона поможет повысить безопасность на дорогах, а также позволит сохранить многим участникам дорожного движения жизнь.



"Пытаются кого-то "учить"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Принятие законопроекта о штрафе за опасное вождение давно назрело. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Штрафы нужны, тем более что определение опасного вождения в ПДД существует уже восемь лет, а наказания за нарушение нет. Его надо вводить, это все понимают", – отметил специалист.





Игорь Моржаретто автоэксперт Надо наказывать людей, которые бесшабашно носятся на дороге и еще пытаются кого-то "учить".

Вместе с тем сейчас возникает вопрос, как именно специалисты будут отслеживать нарушения, продолжает автоэксперт.

"На сегодняшний день говорят, что на основании, видимо, данных с видеокамер. Тогда надо заниматься созданием некой интеллектуальной системы, искусственного интеллекта, который объединяет много камер и отслеживает автомобиль, который множество раз нарушает несколько пунктов правил или одно, например играет в шашечки", – пояснил Игорь Моржаретто.

Либо информацию можно будет получать с автомобиля ДПС, который в движении снимает такого нарушителя, рассуждает он. В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 отметил, что для борьбы с опасным вождением нужны не только штрафы, но и четкие критерии.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Пока нет четких критериев того, что является опасным вождением. С какой скоростью или ускорением, за какое время повторяются маневры, которые могут привести к трагедии. На каком расстоянии автомобиль должен быть от другого спереди, сзади, сбоку, слева, справа, как угодно.

По мнению эксперта, пока не появится четких критериев опасного вождения, вопрос с тем, кого будут штрафовать, остается открытым.

