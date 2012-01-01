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29 мая, 15:29

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Эксперт Хайцеэр объяснил переименование ГИБДД в Госавтоинспекцию

"Законодательно урегулировали": почему ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию

В России Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернулась к своему историческому названию – ГАИ. Об изменениях сообщил глава ведомства Михаил Черников. Ранее оба наименования считались равнозначными. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, зачем потребовалась такая корректировка.

Новое старое название

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

ГИБДД на официальном уровне теперь называется только Госавтоинспекцией (ГАИ), рассказал в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России начальник ведомства Михаил Черников. С учетом этой корректировки, по его словам, уже ведутся все нормативно-правовые документы.

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали... Милиция – не знаю (будет ли. – Прим. ред.), но Госавтоинспекция уже есть.
Михаил Черников
глава ГАИ

Соответствующее изменение должно сопровождаться реформой, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В частности, по его словам, речь идет и про сферу законодательства. "Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ – получить дополнительные возможности, в том числе по конфискации автомобилей", – считает парламентарий.

Вместе с тем он ждет, что ведомство продолжит поддерживать законотворцев в области ужесточения наказания за нетрезвое вождение.

Днем рождения ГАИ принято считать 3 июля 1936 года. Именно в эту дату Совет Народных Комиссаров СССР утвердил "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР". Переименование ГАИ в ГИБДД произошло 15 июня 1998 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Борисом Ельциным. Очередные корректировки случились 2 июля 2002 года. Тогда Владимир Путин подписал указ, сделавший равнозначными оба наименования.

Последствия ребрендинга

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Название "Госавтоинспекция" более привычно для россиян. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Вернулось привычное слово, которое до сих пор многие использовали в обиходе. Госавтоинспектор, ГАИ – к этому привыкло прошлое поколение и даже позаимствовало нынешнее", – пояснил эксперт.

В возврате к названию "Госавтоинспекция" ничего плохого нет. ГАИ – это вполне себе привычная аббревиатура.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

По словам специалиста, переименование ГИБДД в Госавтоинспекцию никак не отразится на автомобилистах.

Вместе с тем ведомству нужно будет сделать ребрендинг, рассказал автоюрист Сергей Радько. "То есть все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах придется менять. В обратном случае они уже не будут соответствовать правильному названию структуры", – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что заменять нашивки и форму полностью не потребуется. Дело в том, что надпись "ГИБДД" имеется не на всех видах обмундирования. Специалист также допустил, что на время ребрендинга будет введен переходный период, поскольку оперативно сделать все обновления невозможно.

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